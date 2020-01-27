Galatasaray'dan Lyanco için İtalya seferi

Stoper transferi için gaza basan Galatasaray'da hedef, hedef Torino'nun Brezilyalı stoperi Lyanco. Yönetim, 22 yaşındaki oyuncu için İtalya'ya giderek ve Torino ile temaslarda bulunacak.

Haber; Takvim, Fotoğraf; torinofc.it/
Galatasaray'dan Lyanco için İtalya seferi
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27 Ocak 2020 10:27
Stoper transferi için gaza basan Galatasaray'da hedef, hedef Torino'nun Brezilyalı stoperi Lyanco...

Yönetim, 22 yaşındaki oyuncu için İtalya'ya giderek ve Torino ile temaslarda bulunacak.

HEDEF KİRALAMAK

Lyanco için İtalyanlar'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılacak..

Lyanco bu sezon 6 maçta forma giydi. 187 cm boya sahip olan 22 yaşındaki stoper sağ ayağını kullanıyor.

TERİM STOPER İSTEDİĞİNİ AÇIKLADI

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Çaykur Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada yönetimden stoper takviyesi istediğini açıkladı.

Terim, "Bir stoper istedim ama olmazsa yapacak bir şeyimiz yok, dünyanın sonu değil." sözleriini kullanmıştı.

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