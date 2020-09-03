Galatasaray Kulübü, Hatayspor maçı oynanırken sarı-kırmızılı kulübün gündemindeki konular hakkında açıklama yaptı.



Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, Christian Luyindama'nın toplanma saatinde statta olmadığı için ilk 11'den çıkarıldığı vurgulandı.



Ayrıca Galatasaray'ın açıklamasında, bir altyapı oyuncusunun Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.



İŞTE GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI



"Kulübümüz tarafından, Galatasaray Futbol Akademisi oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir altyapı oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.



Florya'daki Futbol Akademisi binasında kalan oyuncularımız Ali Yavuz Kol, Emin Bayram ve Süleyman Luş, test sonuçları negatif olmasına rağmen koruma amaçlı olarak bugünkü Hatayspor maçı kadrosunda yer almıyor.



Christian Luyindama ise karşılaşma öncesi belirlenen toplanma saatinde stadyumda olmadığı için ilk 11'den çıkarılmıştır."



