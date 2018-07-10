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Galatasaray'dan Lazio'nun kaptanına teklif!

Galatasaray'ın, Lazio'nun Rumen savunma oyuncusu Radu ile ilgilendiği iddia edildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Galatasaray'dan Lazio'nun kaptanına teklif!
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10 Temmuz 2018 00:05
Transfer çalışmalarını sürdüren ve son olarak Henry Onyekuru ile anlaşan Galatasaray, rotasını savunmaya çevirdi.

Denayer'in Manchester City'e dönmesiyle birlikte savunma oyuncusu arayışlarını sürdüren Galatasaray, Lazio'nun Rumen futbolcusu Radu'ya kanca attı.

"G.SARAY TEKLİF YAPTI"

İtalya basınında yer alan habere göre; Galatasaray, Lazio'da stoper ve sol bek bölgelerinde forma giyebilen Stefan Radu'ya teklif yaptı.

Lazio'da 2008 yılından beri forma giyen 31 yaşındaki futbolcunun, sözleşme yenileme görüşmeleri yaptığı ancak anlaşma sağlanmaması durumunda takımdan ayrılabileceği vurgulandı.

Geçen sezon Lazio 41 maça çıkan Stefan Radu, 2 asist yaptı.



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