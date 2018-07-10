Transfer çalışmalarını sürdüren ve son olarakile anlaşan, rotasını savunmaya çevirdi.Denayer'in Manchester City'e dönmesiyle birlikte savunma oyuncusu arayışlarını sürdüren Galatasaray, Lazio'nun Rumen futbolcusu Radu'ya kanca attı.İtalya basınında yer alan habere göre; Galatasaray, Lazio'da stoper ve sol bek bölgelerinde forma giyebilen Stefan Radu'ya teklif yaptı.Lazio'da 2008 yılından beri forma giyen 31 yaşındaki futbolcunun, sözleşme yenileme görüşmeleri yaptığı ancak anlaşma sağlanmaması durumunda takımdan ayrılabileceği vurgulandı.Geçen sezon Lazio 41 maça çıkan Stefan Radu, 2 asist yaptı.