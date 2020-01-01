Süper Lig'in en yaşlı takımlarından olan ve büyük bir değişime hazırlanan Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi!Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bir süredir yaptığı basın toplantılarında oyuncuların geçmişine değil, geleceklerine yatırım yapacaklarını vurgularken scout ekibi de bu doğrultuda takip ettikleri isimleri filtreledi. Galatasaray'ın, İsviçre'de top koşturan Idriz Voca'yı yakın takibe aldığı öğrenildi.İsviçre Süper Ligi ekiplerinden Luzern'de top koşturan Arnavut asıllı Kosovalı Idriz Voca'nın scout ekibi tarafından Fatih Terim'e raporlandığı belirtildi. Tecrübeli çalıştırıcının raporunun olumlu olması durumunda 22 yaşındaki orta saha için Luzern'le temasa geçileceği kaydedildi.Bu sezon ligde 16, Avrupa Ligi elemelerinde 4 maçta forma giyen Idriz, orta sahanın yanı sıra stoper bölgesinde de görev yapabiliyor. Vedat Muriç'in milli takımdan arkadaşı olan Idriz'in Luzern'le 30 Haziran 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor.