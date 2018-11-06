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Galatasaray'dan Koray Şener için anlamlı pankart!

Galatasaray taraftarları, derbi öncesi hayatını kaybeden Fenerbahçeli taraftar Koray Şener için pankart açtı.

Kaynak: AA
Galatasaray'dan Koray Şener için anlamlı pankart!
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06 Kasım 2018 23:30
Galatasaray'ın taraftar grubu ultrAslan, Fenerbahçeli taraftar Koray Şener'i andı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Koray Şener için statta "Mekanın cennet olsun Koray Şener" yazılı pankart açtı.

Galatasaray Kulübü de pankartın fotoğrafını "Koray Şener kalbimizdesin" ifadesiyle sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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