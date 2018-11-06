Galatasaray'dan Koray Şener için anlamlı pankart!

Galatasaray'ın taraftar grubu ultrAslan, Fenerbahçeli taraftar Koray Şener'i andı.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Sarı-kırmızılı taraftarlar, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Koray Şener için statta "Mekanın cennet olsun Koray Şener" yazılı pankart açtı.
Galatasaray Kulübü de pankartın fotoğrafını "Koray Şener kalbimizdesin" ifadesiyle sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Koray Şener için statta "Mekanın cennet olsun Koray Şener" yazılı pankart açtı.
Galatasaray Kulübü de pankartın fotoğrafını "Koray Şener kalbimizdesin" ifadesiyle sosyal medya hesaplarından paylaştı.