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Galatasaray'dan Kjaer için 5 milyon euro

Serdar Aziz ile yollarını ayıran Galatasaray'da stoper transferi için çalışmalar başladı. Simon Kjaer'in menajeriyle yapılan 2 görüşme olumlu geçti, Sevilla da kabul ederse transfer gerçekleştirilecek.

Kaynak: Takvim
Galatasaray'dan Kjaer için 5 milyon euro
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04 Ocak 2019 09:38
Galatasaray'ın gündemine birçok isim gelmeye başladı. Bu isimlerden biri de Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performansla Sevilla'ya transfer olan Simon Kjaer. Aslan'ın, 2017-18 öncesi 12.5 milyon euro bedelle Fenerbahçe'den Sevilla'ya transfer olan Danimarkalı için teklif hazırladığı iddia edildi.

Sarı-kırmızılıların bu transferi bitirmek için 5 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ileri sürüldü.

Güneş'te yer alan haberde ise; Sevilla'da istediği kadar süre alamayan Danimarkalı stoper için Galatasaray, oyuncunun menajeriyle 2 defa görüşme gerçekleştirdi. Yapılan bu görüşmelerde belirli ölçüde anlaşma sağlandı. Sevilla da transfere onay verirse, Kjaer sezonun ikinci yarısında SarıKırmızılı formayı giyecek.

Kjaer, 2015-2016 sezonunun başında Fransız ekibi Lille'den 7,65 milyon Euro bonservis bedeli ile Fenerbahçe kadrosuna katılmıştı.

Fenerbahçe formasını iki sezon giyen Kjaer, toplam 88 maçta forma giydi. Yıldız isim 88 maçta 5 gole imza atarken 15 sarı 2 de kırmızı kart gördü.



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