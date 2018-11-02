Galatasaray'dan kırmızı kart isyanı

ilearasında oynanan derbide tartışmalı bir pozisyon yaşandı, sarı-kırmızılı taraftarlar Fırat Aydınus'un VAR izlemesi yapmamasına sinirlendi.Karşılaşmanın 58. dakikasında Alper Potuk, rakip yarı alanın ortasında Martin Linnes'e kayarak sert bir müdahalede bulundu.Pozisyonu avantaja bırakan Fırat Aydınus, oyun durduktan sonra Alper Potuk'a sarı kartını gösterdi.Galatasaray taraftarları bu karar üzerine Fırat Aydınus'a yönelik tepkili paylaşımlarda bulundu.Bu pozisyonun 2 dakika sonrasında Fenerbahçe penaltı kazandı ve Valbuena ile skoru 2-1'e getirdi.