  •  
    "Galatasaray maçında yüreğimiz yandı ve..."
  •  
    "Jailson, derbide bana Johnson'u hatırlattı..."
  •  
    "Linnes derbide Wesley Sneijder etkisi yaptı!.."
  •  
    Toroğlu'ndan F.Bahçeli isme ÇOK ağır eleştiri!
  •  
    "Ayew'e dersini verdi, onun asıl adı da Pogba"

Galatasaray'dan kırmızı kart isyanı

Galatasaray - Fenerbahçe maçında sarı-kırmızılı taraftarlar bir pozisyonda Alper Potuk'a tepki gösterdi.

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray'dan kırmızı kart isyanı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Kasım 2018 22:40
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbide tartışmalı bir pozisyon yaşandı, sarı-kırmızılı taraftarlar Fırat Aydınus'un VAR izlemesi yapmamasına sinirlendi.

Karşılaşmanın 58. dakikasında Alper Potuk, rakip yarı alanın ortasında Martin Linnes'e kayarak sert bir müdahalede bulundu.

Pozisyonu avantaja bırakan Fırat Aydınus, oyun durduktan sonra Alper Potuk'a sarı kartını gösterdi.

Galatasaray taraftarları bu karar üzerine Fırat Aydınus'a yönelik tepkili paylaşımlarda bulundu.

Bu pozisyonun 2 dakika sonrasında Fenerbahçe penaltı kazandı ve Valbuena ile skoru 2-1'e getirdi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için