Galatasaray'dan Kiril Despodov için kiralama teklifi!

Galatasaray yönetimi, teknik direktör Fatih Terim'in takımda görmeyi çok istediği Bulgar sağ kanat Kiril Despodov konusunda girişimlerini hızlandırdı. Sarı-kırmızılı kurmaylar, genç yıldız için Cagliari'ye kiralama teklifini yaptı.

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Galatasaray'dan Kiril Despodov için kiralama teklifi!
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19 Ağustos 2020 11:53
Transferde emin adımlar atmak isteyen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in gözdesi için girişimler hız kazandı.

Sol kanat mevkisine Arda Turan, Emre Kılınç ve Kerem Aktürkoğlu gibi takviyeler yapan sarı-kırmızılı takım gözünü sağ kanat transferine çevirdi.

DESPODOV AŞKI ALEVLENDİ!

Galatasaray'da teknik direktörü Fatih Terim'in kadrosunda görmeyi çok istediği Bulgar sağ kanat Despodov aşkı yeniden alevlendi. Sarı-kırmızılı kurmaylar 23 yaşındaki futbolcunun bonservisini elinde bulunduran İtalyan ekibi Cagliari'ye kiralama teklifini sundu.

SCOUT EKİBİ 1 YILDIR TAKİP EDİYOR

Kiril Despodov'u scout ekibinin yaklaşık 1 yıldır takip ettiği belirtilirken, sarı-kırmızılı yönetim transferi satın alma opsiyonu ile kiralık olarak bitirmek için büyük çaba harcıyor.

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