Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'na bir aylık deneme

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu transferi henüz resmiyet kazanmadı. Başakşehir altyapısından çıkan Kerem için yetiştirme bedelinde yaşanan sorunlarla ilgili haberler çıksa da KAP'a açıklama yapılmamasının nedeni farklı. 24 Erzincanspor'u golleriyle 2. Lig'e taşıyan Kerem'in Florya'da denemeye alındığı ortaya çıktı.



21 yaşındaki hücum oyuncusunun bu ay sonuna kadar idmanlarda sergileyeceği performansa göre transferine karar verilecek. Emre Kılınç, Arda, Feghouli, Babel ve Yunus Akgün gibi alternatiflere sahip G.Saray, Kerem için acele karar vermeyecek.



