Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'na bir aylık deneme

Yetiştirme bedeli vermemek için imza atılmadığı iddia edilen 21 yaşındaki oyuncunun henüz transferinin tam olarak bitmediği ortaya çıktı.

Haber; Sabah
Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'na bir aylık deneme
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17 Ağustos 2020 13:00
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu transferi henüz resmiyet kazanmadı. Başakşehir altyapısından çıkan Kerem için yetiştirme bedelinde yaşanan sorunlarla ilgili haberler çıksa da KAP'a açıklama yapılmamasının nedeni farklı. 24 Erzincanspor'u golleriyle 2. Lig'e taşıyan Kerem'in Florya'da denemeye alındığı ortaya çıktı.

21 yaşındaki hücum oyuncusunun bu ay sonuna kadar idmanlarda sergileyeceği performansa göre transferine karar verilecek. Emre Kılınç, Arda, Feghouli, Babel ve Yunus Akgün gibi alternatiflere sahip G.Saray, Kerem için acele karar vermeyecek.

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