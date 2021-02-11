Galatasaray'dan Kasımpaşa için TFF'ye başvuru

Galatasaray Spor Kulübü, 14 Şubat Pazar günü saat 19:00'da oynanacak olan Kasımpaşa maçının saatinin değiştirilmesi için önce Kasımpaşa ardından da Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunacak.



14 Şubat Pazar günü akşam saatlerinde İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışından dolayı Kasımpaşa maçının saatinin daha erkene çekilmesini talep edecek olan Galatasaray, Kasımpaşa Kulübü'nden olumlu bir cevap alması durumunda Türkiye Futbol Federasyonu ile de iletişime geçecek.



Konu hakkında açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkan Yardımcısı Abdürrahim Albayrak, "Pazar günü akşam saatlerinde çok şiddetli bir kar yağışı bekleniyor. Önce Kasımpaşa ile görüşeceğiz, sonra TFF ile görüşeceğiz. Maçın saatinin değişmesi için konuşacağız" şeklinde konuştu.



