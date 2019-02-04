Galatasaray'dan KAP'a Maicon açıklaması

, savunma oyuncusu'un Al-Nassr Saudi kulübüne transferi için KAP'a açıklama yaptı.Galatasaray, Maicon'u 1,5 yıllığına Al-Nassr Saudi kulübüne kiraladı. Sarı-kırmızılı kulüp 2018-2019 ve 2019-2020 sezonları için 1,7 milyon euro alacak. Brezilyalı oyuncunun maaşı da Suudi Arabistan temsilcisi tarafından ödenecek.''Profesyonel futbolcumuz Maicon Pereira Roque'nin 2018-2019 ve 2019-2020 sezonları için net 1.700.000 Euro tutarında peşin bedel ile Al-Nassr Saudi kulübüne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Bu süreçte oyuncunun ücretleri Al-Nassr Saudi kulübü tarafından ödenecektir.''Galatasaray Maicon'u 2017 yılında Sao Paulo'dan 7,75 milyon euro bonservis bedeline transfer etmişti. Brezilyalı oyuncu bu süreçte sarı-kırmızılı formayla 57 maçta görev yaptı.