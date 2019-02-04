  •  
    "Fenerbahçe'den sonra belki yine buluşuruz..."
  •  
    G.Saray'da FLAŞ ayrılık kararı: İki oyuncu yolcu
  •  
    G.Saray'da Terim'i haklı çıkartan transfer kararı
  •  
    "Kante ile anlaşmıştım bana Ozan'ı aldırdılar"
  •  
    23 numara için itiraflar! İlhan Mansız, Nuri ve...

Galatasaray'dan KAP'a Maicon açıklaması

Galatasaray, Maicon'un transferi konusunda KAP'a resmi açıklama yaptı.

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray'dan KAP'a Maicon açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Şubat 2019 23:35
Galatasaray, savunma oyuncusu Maicon'un Al-Nassr Saudi kulübüne transferi için KAP'a açıklama yaptı.

Galatasaray, Maicon'u 1,5 yıllığına Al-Nassr Saudi kulübüne kiraladı. Sarı-kırmızılı kulüp 2018-2019 ve 2019-2020 sezonları için 1,7 milyon euro alacak. Brezilyalı oyuncunun maaşı da Suudi Arabistan temsilcisi tarafından ödenecek.

İşte Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklama...

''Profesyonel futbolcumuz Maicon Pereira Roque'nin 2018-2019 ve 2019-2020 sezonları için net 1.700.000 Euro tutarında peşin bedel ile Al-Nassr Saudi kulübüne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Bu süreçte oyuncunun ücretleri Al-Nassr Saudi kulübü tarafından ödenecektir.''

Galatasaray Maicon'u 2017 yılında Sao Paulo'dan 7,75 milyon euro bonservis bedeline transfer etmişti. Brezilyalı oyuncu bu süreçte sarı-kırmızılı formayla 57 maçta görev yaptı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için