Galatasaray'dan Kadıköylü Terim mesajı

Dün öğlen saatlerinde Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve teknik direktör Fatih Terim arasında sürpriz bir toplantı yapıldı.



Toplantı sonrasında Terim, "Her şey yolunda" mesajını atarken, kulüp de, "Fatih Terim bizim kırmızı çizgimizdir" diye tweet paylaştı.



Sarı-kırmızılı kulüp her sabah rutin olarak attığı 'Günaydın' paylaşımını bu sabah Fatih Terim'in Kadıköy'de alınan galibiyette sevinen bir fotoğrafıyla yaptı.



Fotoğraf: Galatasaray.org



