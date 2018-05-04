- Taraftara çağrı

- "Seneye de iyi bir takım gelecek"

Galatasaray Kulübünün voleybol şubesinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Okan Böke, Cumartesi günü Romanya'nın başkenti Bükreş'te başlayacak Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'inde başarıya inandıklarını söyledi.Okan Böke, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dörtlü Final'de başarılı sonuçlar alacakları yönündeki ümitlerini aktararak, '"Bir kupa varsa, Galatasaray her zaman en büyük adayıdır." dedi.Sezon içinde alınan bazı sonuçların ardından sarı-kırmızılı ekibe yönelik eleştiriler yapıldığını dile getiren Böke, şöyle konuştu:"Bu takım için inancını kaybedenler vardı, biz hiç kaybetmedik. Kendi sahasında maç kaybetmeyen Igor Gorgonzola'yı mağlup ederek burada yer alacağımıza emindik. Dörtlü Final'in parasını verip, ev sahibi olmamızı isteyenler vardı. Hiç oralı olmadık. Bizim takımımıza güvenimiz sonsuzdu. Bizim için çok büyük mutluluk. İnşallah maçta ev sahibi CSM Volei Alba'yı yenip, final için rakibimizi beklemeye başlayacağız. Bir yönetici, her şeyden önce bir Galatasaray taraftarı için daha büyük gurur olamaz."Sarı-kırmızılı ekibin elde edeceği başarıya olan inançlarına vurgu yapan Böke, "UEFA Kupası finalindeki Arsenal, Kadıköy'de elektriklerin kesildiği o günkü ruhu bekliyorum. Ali Sami Yen'in kurduğu takımın ruhunu bekliyorum. O ruh Galatasaray'da var. İnşallah ortaya çıkar." ifadelerini kullandı.Okan Böke, sarı-kırmızılı taraftarları Bükreş'teki Dörtlü Final'de takımlarına destek olmaya çağırdı.Taraftarlara yönelik olarak, "Ne olur gelip bizi desteklesinler." diyen Böke, "Play-off turunda İtalya'da inanılmazı başardılar. Igor Gorgonzola, bu sezon evindeki tek mağlubiyetini bizden aldı. Bu takım yalnız bırakılacak bir takım değil. Hepsi en iyisini hak ediyorlar. Taraftar desteğiyle besleniyorlar. Ne olur gelsinler, orada olsunlar. Özellikle Avrupa'daki taraftarlarımıza bu çağrım. Orada olalım. Bize ayrılan bölümü dolduralım. Hiç ümitlerini kesmesinler. Galatasaray'ın adının olduğu yerde umut bitmez." değerlendirmesinde bulundu.Sarı-kırmızılı yönetici, yeni sezon için kadro planlamasının yapılmadığı yönündeki eleştirilere de yanıt verirken, sözlerini şöyle tamamladı:"Bizim sezonumuz hala bitmedi. Bir gariplik var. Lig bitti ama Avrupa'da Dörtlü Final'e gidiyoruz. Şimdi nasıl diyebilirim, 'Biz seneye bu takımda seni düşünmüyoruz, başka birini alacağız.' diye Böyle bir şey denebilir mi. Bütün çalışmalarımız bitti. Allah'ın izniyle Dörtlü Final'den sonra açıklamaları yapacağız. Takım da dağılmadı. Galatasaray'ı istemeyeni Galatasaray zaten hiç istemez. Takım kuruldu da bazı küçük rötuşlar var. Bir çok şeyi açıklayamıyoruz. Kimsenin dağıldığı yok. Ana hatları ile takım burada. Seneye de iyi bir takım gelecek."