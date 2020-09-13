Galatasaray'dan Jack Wilshere sürprizi

Galatasaray transfer çalışmalarında da hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılıların İngiltere Premier Lig ekibi West Ham ile kontratını feshedecek Jack Wilshere ile el sıkıştığı belirtiliyor

Haber; Sabah
Galatasaray'dan Jack Wilshere sürprizi
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13 Eylül 2020 09:56
Galatasaray aradığı orta saha oyuncusunu bir kez daha İngiltere'den buldu. 6-8 transferinde geç kaldığı için uzun zamandır ekeştirilen Cimbom West Ham United ile sözleşmesini feshetmeye çalışan ingiliz oyuncu Jack Wilshere renklerine bağlıyor..

3 yıllık anlaşma sağlanan yıldız futbolcunun kısa sürede açıklanması bekeleniyor. 28 yaşındaki yıldıza 1 milyon euro imza parası ödeneceği öğrenildi. İlk yıl 1.1 milyon, sonraki seneler 2.1 ve 3.1 milyon euro verileceği kaydedildi.

Galatasaray'ın 2018 yılında Arsenal forması giydiği dönemde de gündemine gelen İngiliz orta saha için Fatih Terim'in onay verdiği bildirildi. Bu transferi İdari Menajer Şükrü Hanedar ile ismi son günlerde sıkça geçen menajer Willim D'Avilla tarafından yürütülüyor.

1.72'lik orta saha geçen sezon 10 maça çıktı, 1 gol attı. Kasık sakatlığı dolayısıyla 22 maç kaçırdı. 



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