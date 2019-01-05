Galatasaray'dan ilk transfer: Alberto Bartali!

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında oyuncuların kondisyonu ve sık sakatlık yaşandığı için eleştiriler alan Galatasaray, ilk transferi sessiz sedasız bu eksiklik üzerinden yaptı.Mücadeleleirn 60. dakikasından sonra zorlanan Galatasaray'a İtalyan atletizm ve kondisyon antrenörü Alberto Bartali'yi teknik ekibe kattı. 55 yaşındaki İtalyan antrenör, Antalya kampına da katıldı.36 yıldır futbol dünyasının içinde olan Alberto Bartali ile ilgili olarak oyunculardanuzman olduğu yorumu yapıldı.Alberto Bartali, daha önce Livorno, Fiorentina, Napoli, Nice, Catania, Zenit ve son olarak Sampdoria kulüplerinde görev aldı.