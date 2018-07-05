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Galatasaray'dan 'ikili' teklif!

Galatasaray, Borussia Dortmund'da forma giyen Nuri Şahin ve Ömer Toprak için bir kez daha harekete geçti.

Galatasaray'dan 'ikili' teklif!
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05 Temmuz 2018 07:07
Galatasaray kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı. Sözleşmesi biten Donk ile yeniden anlaşan, İnter'den de Nagatomo'nun bonservisini alan Aslan'ın yeni hedefi Nuri Şahin ve Ömer Toprak.

Fatih Terim'in Milli Takım'dan öğrencisi olan iki futbolcu için temaslar başladı. İmparator, Nuri ve Ömer ile görüşüp ikisini de kadrosunda istediğini iletmişti. Nuri ve Ömer de Fatih Terim'e "Geliriz" yanıtını vermişti.

Teknik direktör Fatih Terim'in oyuncularla yaptığı görüşmenin ardından Galatasaray da iki yıldızın kulübü Borussia Dortmund ile pazarlıklara başladı.

Abdurrahim Albayrak, sözleşmesi 2019'da sona erecek Nuri Şahin'in bonservisini istediklerini kaydetti. Alman kulübüne 2 milyon euro önerilecek.

Borussia Dortmund'da 4. stoper konumuna düşen Ömer pazarlıkları ise kiralık formülü üzerinden yürüyor. Ömer'in Dortmund'la sözleşmesi 2021'de sona eriyor.

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