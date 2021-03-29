Galatasaray'dan iki stopere aynı sözleşme!

Galatasaray, stoper ikilisi Marcao ve Luyindama ile üçer yıllık yeni sözleşme imzalayacak.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan iki stopere aynı sözleşme!
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29 Mart 2021 08:59
Fernando Muslera ile 2 hafta önce yeni sözleşme imzalayan Galatasaray'da yönetim Uruguaylı file bekçisinin ardından Marcao ve Luyindama ile yeni sözleşme imzalayacak.

Galatasaray'ın stoper ikilisinden 25 yaşındaki Marcao ve 27 yaşındaki Christian Luyindama ile 3'er yıllık sözleşme yapılacak.

1.3-1.4 milyon Euro alacaklar

Marcao ile Luyindama'nın sözleşmeleri uzatılırken ikilinin ücretlerine de iyileştirme yapılacak. Marcao yıllık 850 bin Euro, Luyindama ise 1 milyon 50 bin Euro ücret alırken yapılacak yeni kontratlarla birlikte bu futbolcuların maaşının aynı seviyeye getirileceğe öğrenildi.

Hem Marcao'nun hem de Luyindama'nın yıllık ücretinin 1.3-1.4 milyon Euro bandında olması bekleniyor. Yönetimin bu yaklaşımının son dönemde performansları tartışılan iki futbolcunun oyununa da pozitif yansıması bekleniyor. 



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