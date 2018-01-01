Galatasaray'dan iddialı espor açıklaması

Galatasaray E-Spor branşı da yakında kurulacak. Ciddi çalışma içindeyiz. E-Spor ve basketbolu aynı salonda sunmak bu işi cazip hale getiriyor. Bu salonu 365 gün dolu tutabilecek bir model oluşturmak istiyoruz. Bunu da seçimden önce yapmak istiyoruz. Başkanımızın talimatı da bu. Dünyadaki bütün oyun firmalarıyla görüşmeye başladık. İnşallah en kısa sürede isim hakkıyla beraber sponsor bulmayı sağlayacağız. Yeni salon hem e-spor hem de basketbol için kullanılacak. Bu işin en güzel tarafı basketbol ve e-sporun aynı salonda oynanabilmesi. Dünyada oyun sektörünün takip edilirliği basketbolu geçmek üzere. E-spor dünyada 400 milyon kişiye erişiyor. Dünyadaki oyun firmaları en başarılı ve en hızlı büyüyen takımlara sponsor oluyor. E-spor sadece basketbola değil, belki de Galatasaray'a da büyük gelirler yaratacak.



Dünya'da spor kulüplerinin espora girme furyasının bir parçası olarak Galatasaray, geçtiğimiz yıl espora adım atmış ancak beklenen başarıyı sağlayamamıştı. Türkiye Şampiyonluk Ligi'nde küme düşülmesinin ardından organizasyonda değişikliklere giden sarı-kırmızılılar Yükselme Ligi'nde de başarıdan uzak kalmıştı. Bunun üzerine kulüp, esporu yeniden yapılandırmak üzere branşı geri çekmişti.Galatasaray, 2018 yılında tekrar ve bu kez başarı sağlayacak bir şekilde espora giriş hedefinde. Bu konuya ilişkin Yönetim Kurulu üyesi Erol Özmandıracı iddialı açıklamalarda bulundu. Özmandıracı'ya göre Galatasaray espor branşı yakından tekrar aktif olacak ve branş, basketbol ile birlikte yeni yapılacak salonu ortak kullanacak. Bu projeyle Galatasaray, salonu 365 kullanmak istiyor. Tüm Dünya'da oyun firmalarıyla görüşmelerin başladığını belirten Özmandıracı, esporun popülarite olarak basketbolu geçmek üzere olduğunu ve Galatasaray'ın bu sektörde büyük gelirler sağlamayı hedeflediğini açıkladı.