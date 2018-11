Galatasaray'dan Hulusi Belgü'ye büyük tepki!

HULUSİ BELGÜ NE DEMİŞTİ?

Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski başkan adaylarında Hulusi Belgü hakkında hukuki işlem başlattı.Sarı-kırmızılıların, Fenerbahçe ile oynadığı derbinin ardından sosyal medyada çarpıcı açıklamalar yapan Belgü hakkında hukuki işlem başlatıldığı kulübün resmi internet sitesinden açıklandı.''Bir dijital medya unsurunda Galatasaray Spor Kulübü ve Galatasaray Camiasına, onulmaz hakaretlerde bulunan Hulusi Belgü nam zatla ilgili gerekli hukuki girişimler başlatılmıştır.Karakterini tuttuğu takımla ifade eden kişinin, bir büyük camiayı hedef alan hakaretamiz sözleri, hukuki karşılığını bulacaktır. Rakibe saygıyı gözetmeyen, sporun ruhu ve sportmenlikten de uzak içeriğiyle, affedilemez sözlerin sahibinin, hiçbir camiada kabul görmeyecek saldırısı, "ezeli rakip , ebedi dost" kavramına zarar veremez.Kuruluşundan bu yana, kurucuları, bünyesinden doğduğu Lise'nin öğrencileri ve sporcularıyla, Türk Bayrağı'nın onuru için mücadele etmiş Camiamız, ülkenin birlik ve bütünlüğüne halel getirecek her eylemin karşısında olmuştur.Kulübümüz ve Camiamız, toplum huzuruna zarar verici eylem ve söylemlerin sahipleriyle, üstelik hedefleştirilerek adının anılmasına izin vermez.Toplumu, asırlık Camiaları birbirine düşürücü, ayrıştırıcı, düşman edici ve sporun ruhunu anlamamış kişi ve söylemlerle hukuksal mücadelemiz sonuna dek sürecektir.Fenerbahçe'nin eski başkan adaylarından Hulusi Belgü, Galatasaray maçının ardından Twitter üzerinden tepki dolu paylaşımlarda bulundu.Derbide ölen Koray Şener için Galatasaray'ın yaptığı paylaşımı alıntılayan Hulusi Belgü, "Maçta bir kişi hayatını kaybetmiş, güzel bir duyuru ile üzüntünüzü bildirmişsiniz ama devre arasında oyun havaları çalmayın be kardeşim, biraz vakur olun" sözlerine yer verdiRakibe göndermede bulunan, "Hakikaten takım tutmak bir karakter göstergesi, Atatürk'ün takimını Fenerbahçe'yi tuttuğum için gurur duyuyorum, bugünkü mac her şeyi mübah gören hacıların, hocaların ve teröristlerin arkasına saklanan devlet yardımı ile bir şeyler yapmaya çalışan ve beceremeyen bir takımlaydı. Gencecik bir çocuk ölmüş hala tribünlerde anana yaptırıp itidale davet etmiyorsunuz, tribünler seni sevmeyen ölsün diye şarkılar söylüyor, devre arası müzik yayını yapıyorsunuz. Ayıp, günah terbiyesiz adamlar." dedi.