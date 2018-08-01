Galatasaray'dan Henry Onyekuru'ya izin yok!

'dan'ya vize yok... İspanyol kulübü, Everton'la görüşerek genç yıldızın Galatasaray'la olan kiralık kontratını iptal ettirip bonservisini almak istediğini iletti.Şu an için Sarı- Kırmızılılar'a gelen bir bildiri olmadığı öğrenildi. Ancak Onyekuru'nun, "İlginç bir transfer olabilir" yönündeki sözleri kafa karıştırdı.Galatasaray Yönetimi, kontrattaki haklarından yola çıkarak, böyle bir iptal durumu gerçekleşmesi halinde planını şimdiden yaptı.Aslan, Valencia'dan 5 milyon Euro tazminat, Everton'dan da 850 bin Euro olan kiralama bedelinin tamamını talep etmeyi planlıyor.