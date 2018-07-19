Galatasaray'dan Harun Tekin sürprizi

Fernando Muslera için gelen teklifleri değerlendirmeye alan Galatasaray, Uruguaylı'nın boşluğunu Harun Tekin'le doldurmaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, Harun için Bursaspor'a 2.5 milyon euro önerdi.

17 Temmuz 2018 08:56
Galatasaray'dan Harun Tekin sürprizi
UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşması gereği oyuncu satmadan oyuncu alamayacak olan Galatasaray, yıldızlarına gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı… O yıldızların başında da Fernando Muslera geliyor… Uruguaylı file bekçisi Dünya Kupası'ndaki Fransa maçında her ne kadar hatalı gol yese de turnuvada genel anlamda iyi bir performans ortaya koydu. Dünyanın en iyi 7. kalecisi olarak gösterilen Nando'ya Avrupa'nın önde gelen bir takımından teklif geldiği ortaya çıktı.
BURSASPOR'LA TEMAS KURULDU

Maddi anlamda sıkıntılı olan Galatasaray da Muslera'yı satıp nakit akışı sağlamak istiyor. Uruguaylı file bekçisi her fırsatta Galatasaray'da mutlu olduğunu belirtsede hayalinin Premier Lig'de forma giymek olduğu biliniyor. Sarı-Kırmızılılar'ın kapısını çalan takım İngiltere'den olunca Nando'da bu teklife sıcak yaklaştı. Cim Bom'da Muslera'nın alternatifi olarak Bursaspor'un milli kalecisi Harun Tekin'i belirledi. Hatta, G.Saray yönetiminden bir isim, Harun için Timsah'a teklifte bile bulundu.

MUSLERA İÇİN PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Bursaspor'a yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre Galatasaray, Harun için 2 milyon 500 bin euro bonservis teklif etti… Maddi anlamda zor günler geçiren Yeşil-Beyazlı yönetim, bu teklife olumlu yanıt verdi. Şimdi gözler Fernando Muslera'nın transferine çevrildi. Uruguaylı kaleci için Aslan'a 10 milyon euro önerildiği ancak Sarı-Kırmızılılar'ın 13 milyon euro istediği ve pazarlıkların sürdüğü gelen bilgiler arasında… Bu transfer gerçekleştiği an Harun Tekin, Sarı-Kırmızılı takıma imza atacak.

Kaynak: Güneş

Diğer Haberler

Galatasaray'da ''bir takım'' kayboldu Galatasaray

Galatasaray'da ''bir takım'' kayboldu
Galatasaray, Ndiaye'nin takım arkadaşını istiyor Dünya Transferler

Galatasaray, Ndiaye'nin takım arkadaşını istiyor
Fabri giderse hedef Ospina Dünya Transferler

Fabri giderse hedef Ospina
Vagner Love: ''Beni bu sene görün'' Beşiktaş

Vagner Love: ''Beni bu sene görün''
Fenerbahçe'nin 4. transferi Bolasie olacak Dünya Transferler

Fenerbahçe'nin 4. transferi Bolasie olacak
Terim'in olmazsa olmazı; 3 transfer! Transferler

Terim'in olmazsa olmazı; 3 transfer!
Galatasaray'da şampiyonluğun sırrı Galatasaray

Galatasaray'da şampiyonluğun sırrı
Cocu içini döktü! ''Transferler...'' Dünya Transferler

Cocu içini döktü! ''Transferler...''
Ozan Kabak'ın sakatlığı planları bozdu Galatasaray

Ozan Kabak'ın sakatlığı planları bozdu
Daha fazla göster
1

Galatasaray'a Gervinho sürprizi
2

Liverpool rekor transferi resmen açıkladı
3

Emre Mor'dan Galatasaray için transfer açıklaması!
4

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu
5

Galatasaray ve Fenerbahçe için sürpriz iddia! Fas'tan...
6

Fenerbahçe'ye Meksikalı stoper!

7

Bas Dost için flaş gelişme! Kalıyor...
8

Fenerbahçe'den Janssen için yeni formül!
9

Fenerbahçe, 'Ukraynalı Modric'i takibe aldı
10

Stoke City'nin Badou Ndiaye'yi Galatasaray'a vermeye niyeti yok
yukarı ok