BURSASPOR'LA TEMAS KURULDU

MUSLERA İÇİN PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşması gereği oyuncu satmadan oyuncu alamayacak olan Galatasaray, yıldızlarına gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı O yıldızların başında da Fernando Muslera geliyor Uruguaylı file bekçisi Dünya Kupası'ndaki Fransa maçında her ne kadar hatalı gol yese de turnuvada genel anlamda iyi bir performans ortaya koydu. Dünyanın en iyi 7. kalecisi olarak gösterilen Nando'ya Avrupa'nın önde gelen bir takımından teklif geldiği ortaya çıktı.Maddi anlamda sıkıntılı olan Galatasaray da Muslera'yı satıp nakit akışı sağlamak istiyor. Uruguaylı file bekçisi her fırsatta Galatasaray'da mutlu olduğunu belirtsede hayalinin Premier Lig'de forma giymek olduğu biliniyor. Sarı-Kırmızılılar'ın kapısını çalan takım İngiltere'den olunca Nando'da bu teklife sıcak yaklaştı. Cim Bom'da Muslera'nın alternatifi olarak Bursaspor'un milli kalecisi Harun Tekin'i belirledi. Hatta, G.Saray yönetiminden bir isim, Harun için Timsah'a teklifte bile bulundu.Bursaspor'a yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre Galatasaray, Harun için 2 milyon 500 bin euro bonservis teklif etti Maddi anlamda zor günler geçiren Yeşil-Beyazlı yönetim, bu teklife olumlu yanıt verdi. Şimdi gözler Fernando Muslera'nın transferine çevrildi. Uruguaylı kaleci için Aslan'a 10 milyon euro önerildiği ancak Sarı-Kırmızılılar'ın 13 milyon euro istediği ve pazarlıkların sürdüğü gelen bilgiler arasında Bu transfer gerçekleştiği an Harun Tekin, Sarı-Kırmızılı takıma imza atacak.