Galatasaray'dan Gençlerbirliği'ne yine puan yok

Galatasaray, Gençlerbirliği'ne karşı sahasında oynadığı son 7 maçta da galibiyet aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Gençlerbirliği'ne yine puan yok
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09 Ocak 2021 22:19
Galatasaray, Gençlerbirliği ile sahasında oynadığı son 7 maçı da kazandı.

Sarı-kırmızılı ekip, başkent temsilcisini lig tarihinde 49. kez ağırladı. Bu müsabakaların 34'ünü kazanan Galatasaray, rakibine sadece 7 kez yenildi. İki takım arasındaki 8 maç da beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın attığı 102 gole Gençlerbirliği 44 golle karşılık verebildi.

Sarı-kırmızılı ekip, İstanbul'da ağırladığı kırmızı-siyahlı takımı üst üste 7. maçta da evine puansız gönderdi.

- Galatasaray-Gençlerbirliği rekabetinde 20 yıl sonra ilk

Sarı-kırmızılı ekip, 6-0 yendiği başkent temsilcisi karşısındaki en farklı galibiyetini tekrarladı.

Ligde kırmızı-siyahlı takımı 1999-2000 sezonunun ikinci yarısında 9 Nisan 2000'de 6-0 mağlup eden Galatasaray, 20 yıl sonra rakibi karşısında en farklı galibiyetini aldı.



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