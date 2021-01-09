Galatasaray'dan Gençlerbirliği'ne yine puan yok

Galatasaray, Gençlerbirliği ile sahasında oynadığı son 7 maçı da kazandı.



Sarı-kırmızılı ekip, başkent temsilcisini lig tarihinde 49. kez ağırladı. Bu müsabakaların 34'ünü kazanan Galatasaray, rakibine sadece 7 kez yenildi. İki takım arasındaki 8 maç da beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın attığı 102 gole Gençlerbirliği 44 golle karşılık verebildi.



Sarı-kırmızılı ekip, İstanbul'da ağırladığı kırmızı-siyahlı takımı üst üste 7. maçta da evine puansız gönderdi.



- Galatasaray-Gençlerbirliği rekabetinde 20 yıl sonra ilk



Sarı-kırmızılı ekip, 6-0 yendiği başkent temsilcisi karşısındaki en farklı galibiyetini tekrarladı.



Ligde kırmızı-siyahlı takımı 1999-2000 sezonunun ikinci yarısında 9 Nisan 2000'de 6-0 mağlup eden Galatasaray, 20 yıl sonra rakibi karşısında en farklı galibiyetini aldı.



