Galatasaray'dan forvet hamlesi

Galatasaray, Portekiz basınında yer alan haberlere göre yaz aylarında ilgi gösterdiği forvet Roman Yaremchuk için yeniden girişimlerde bulunmaya hazırlanıyor.



A Bola'nın "özel" haberine göre; Galatasaray ile birlikte aynı zamanda Sporting ve İtalyan ekibi Roma da 25 yaşındaki oyuncu ile ilgileniyor.



Belçika ekibi Gent'in henüz gelen teklifleri kabul etmediği ve devre arasında masaya yatıracağı kaydedildi.



TERİM "FORVET ALABİLİRİZ" DEMİŞTİ



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Hatayspor maçı sonrasında "Oraya da (santrfor) oyuncu alabilirim. İlgilendiğimiz oyuncu da var. Kiralığa sıcak bakmıyorum. Belki 1,5 senelik kiralık bazı oyuncular için olabilir" demişti.



ROMAN YAREMCHUK KİMDİR?



27 Kasım 1995 tarihinde Ukrayna'nın Lviv kentinde dünyaya gelen Roman Yaremchuk, futbola Karpaty Lviv altyapısında başladı.



2007 yılında Dinamo Kiev altyapısında transfer olan 1.91 boyundaki golcü, 1.5 sezon boyunca Dinamo Kiev 2'de forma giydi. 2016 yılında FK Oleksandriya takımına kiralanan Yaremchuk, Ocak 2017'de Dinamo Kiev'in A takımında forma giymeye başladı. 2017/2018 sezonu başında 2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Belçika ekibi Gent'e transfer olan Ukraynalı futbolcu, bu sezon çıktığı 20 maçta 11 gol ve 4 asist kaydetti.



Ukrayna Milli Takımı'nın da forması terleten ve miili takımla çıktığı 19 maçta 6 gol atan Roman Yaremchuk'un kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor.



