Galatasaray'dan flaş Saracchi kararı!

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kiralık olarak kattığı Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi ile yollar ayrılıyor.



Bild'de yer alan habere göre; Galatasaray, Saracchi'nin kiralık sözleşmesini erkenden fesh etmek için Leipzig ile temasa geçti. Hücum açısından iyi performanslar sergilese de savunma performansı beğenilmeyen ve sık sık hatalar yapan Saracchi'nin kiralık sözleşmesinin fesh edilmesindeki bir diğer önemli etken ise yabancı sınırının 8+6 olarak düzenlenmesi olduğu vurgulandı.



RB Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann tarafından da kadroda düşünülmeyen Saracchi için Alman kulübünün yeni bir çözüm bulmak istediği belirtildi.



22 yaşındaki Saracchi, 2018 yazında River Plate'den 12 milyon euro bonservisle transfer edilmişti. 1.5 sezon için 500 bin euro karşılığında kiralanan Saracchi, Galatasaray'da çıktığı 13 Süper Lig maçında 1 gol atıp 4 asist yaptı.



"SENEYE ÇOK DAHA İYİ OLACAĞIM"



Galatasaray'ın Göztepe'yi 3-1 yendiği maçta bir gol atan Marcelo Saracchi maçın ardından açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın hedefinin UEFA Avrupa Ligi olduğunun altını çizen Saracchi, "Hedefimiz Avrupa Ligi'ne katılabilmek ve bu sebeple son ana kadar mücadele edeceğiz. Kötü bir süreçten geçiyoruz ama bu durumu düzeltmek bizim elimizde ve gelecekte her şey çok daha güzel olacak. İyi bir takımız" şeklinde konuştu.



Galatasaray'ın çok büyük bir kulüp olduğunu vurgulayan Marcelo Saracchi, "Kolay değil, farklı bir ülke, farklı bir spor kültürü. Almanya ile buradaki beklentiler farklı ve en kısa sürede bu adaptasyon sürecini atlattığımı düşünüyorum. Umarım Avrupa'ya gideriz, bu benim için de Galatasaray için önemli. Galatasaray'da gelecek sezon performansımı daha da arttıracağımı düşünüyorum" dedi.



