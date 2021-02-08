Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yanıt: 'İnsanlar birbirine düşer'

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Fenerbahçe Yöneticisi Kemal Danabaş'ın kendilerine yönelik "Riyakar" sözlerine yanıt verdi.Bu sözlerin gerginlik yarattığını kaydeden Günay, "Rakiplerimizin hepsi bizim için değerli. Az önce Fenerbahçe yöneticisinin Galatasaray camiası ile ilgili sarf ettiği riyakar gibi sözleri kabul etmemiz mümkün değil. Türkiye'nin büyük bir camiasını temsil eden yöneticiye bunu yakıştıramadım. Biz yöneticiler sözlerimize dikkat etmek zorundayız.Anlayabiliyorum, yenilginin verdiği psikolojik bir durum var ama biz sabırlı olacağız, dikkat edeceğiz." dedi.Tribünde olmaması gereken kişilerin olduğunu kaydeden yönetici, "Galiz küfürlerle karşılaştık, buna herkesin karşı çıkması lazım. Burada riyakarlık nereden çıkıyor? İlave taraftar alınması, sağlık çalışanları adı altında oyuncuların alınmasının ve küfürlerin cezalarının verilmesi lazım. Önce hukuki gerekliliklerin tamamlanması lazım." diye konuştu.Arda Turan'ın soyunma odasındaki küfürlü tezahüratı için de görüşlerini aktaran Yusuf Günay, "Arda Turan'ın sözleri, özel bir ortamda söylediği sözler. Onu da tasvip etmiyoruz ki mukayese etmeye de gerek yok. Paylaşılmasa kimsenin haberi de olmayacak." ifadelerini kullandı.