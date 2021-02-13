Galatasaray'dan Fenerbahçe zaferine özel prim

Geçtiğimiz hafta Kadıköy'de üst üste ikinci kez Fenerbahçe'yi mağlup ederek liderlik koltuğuna oturan Galatasaray'da, futbolcuların bu başarısı ödülsüz kalmadı.



Sarı-Kırmızılı yönetim, galibiyet nedeniyle oyunculara 1.5 milyon Lira tutarında prim dağıttı.



Galatasaray'dan sağlık atılımı



Galatasaray, dijital sağlık uygulaması Help Steps ile iş birliği anlaşması imzaladı. Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen imza törenine, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, başkan yardımcısı Yusuf Günay, yönetim kurulu üyesi Dorukhan Acar ile Help Steps Kurucusu ve Proje Yöneticisi Gözde Venedik katıldı.



