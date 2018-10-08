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Galatasaray'dan Fatih Terim'e 3 yıllık yeni sözleşme

Galatasaray'da yönetim, teknik direktör Fatih Terim'le yeni sözleşme yapmak için kolları sıvadı. Geçen sezonun ortasında takımın başına gelen ve Galatasaray'ı ligde şampiyon yapan Fatih Terim'e, 3 yıllık bir kontrat teklif edilmesi bekleniyor.

Galatasaray'dan Fatih Terim'e 3 yıllık yeni sözleşme
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08 Ekim 2018 09:05
Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz ve kurmayları, Dursun Özbek döneminde tekrar takımın başına getirilen teknik direktör Fatih Terim'le yeni sözleşme için kolları sıvadı.

Geçen sezonun ortasında İgor Tudor'un yerine göreve gelen Terim, takımı bir anda ayağa kaldırmış ve sezon sonunda Sarı-Kırmızılılar'ın Süper Lig'de şampiyon olmasında başrolü oynamıştı.

Fanatik Gazetesi'nden Metin Karabaş'ın haberine göre; 1.5 yıllık sözleşmesi önümüzdeki mayıs ayında sona erecek olan tecrübeli çalıştırıcının uzun yıllar boyunca takımın başında kalmasını isteyen yönetim, bu konuda ilk hamlesini yaptı. Başkan Cengiz'in, İmparator'a 3 senelik bir sözleşme teklif edeceği öğrenildi.

Tarafların kontratla ilgili olarak masaya oturacağı tarihin yakın zamanda belli olması beklenirken, deneyimli teknik adamın 3 milyon Euro civarında bir ücret alacağı konuşuluyor. Takımın başına üçüncü kez geldiğinde yarım sezon için sembolik olarak Galatasaray kulübünün kuruluş yılı olan 1905 TL alan Terim, bu sezon için 3 milyon Euro alacak.

Takımı şampiyon yapması halinde de 55 yaşındaki hocaya 500 bin Euro başarı primi ödenecek.

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