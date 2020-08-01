Galatasaray'dan Falcao'ya: '2 milyon euro'dan vazgeç'

En fazla 5 milyon euro

Inter Miami istiyor

Falcao'nun Galatasaray'daki geleceği artık soru işareti... Bu sezon sadece 22 maçta forma giyen ve bir o kadarını sakatlıklar nedeniyle kaçıran Kolombiyalı futbolcunun ayrılığı yolunda ilk sinyal forma tanıtımında geldi.Sarı kırmızılı kulüp, geçtiğimiz günlerde hazırladığı yeni sezon formalarının tanıtım klibinde Falcao'ya yer vermedi. Kolombiyalı futbolcu, Instagram ve Twitter'da Galatasaray Kulübü'nden milyonlarca fazla takipçisi olmasına rağmen yönetim tarafından tercih edilmedi.Sarı kırmızılı yöneticiler bununla da kalmayıp; Falcao'dan yılda 2 milyon Euro'yu bulan bonuslarından vazgeçmesini istedi.Kovid-19 pandemisinin yol açtığı maddi zarar ve takımın gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılamayacak olması nedeniyle bu teklifi yapmak zorunda kalan Galatasaray, kalması durumunda futbolcuya en fazla 5 milyon Euro ödeyecek.Taliplisi çıkması durumunda elden çıkarılması planlanan Falcao'ya şu ana dek sadece MLS takımı Inter Miami'den teklif geldi. Falcao ise eşinin hamile olması ve pandeminin sebep olduğu seyahat riski nedeniyle eylül ayındaki doğuma kadar İstanbul'da kalmak ve kararını o süreçte vermek istiyor...Diğer taraftan Inter Miami yönetimi, taraftarların da etkisiyle Falcao'yu bir an önce kadrosuna katmak istiyor.