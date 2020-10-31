Galatasaray'dan Falcao göndermesi

Galatasaray, Erzurumspor maçında kırmızı kart gören Radamel Falcao'yu Ankaragücü karşılaşmasının anonsunda kullandı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Falcao göndermesi
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31 Ekim 2020 11:43
Galatasaray, kulübün resmi twitter hesabından Falcao'nun gördüğü kırmızı karta göndermede bulundu.

Golcülerinin haksız atıldığına inanan sarı-kırmızılılar, Galatasaray-Ankaragücü maçının anonsunu Falcao fotoğrafı ile verdi ve sahada olmasa bile Cim-Bom'da yerinin bulunduğunu gösterdi.

LUYINDAMA SINIRDA

Bu arada sarı-kırmızılılarda Luyindama, sarı kart ceza sınırında bugünkü maça çıkacak.

Sarı-kırmızılı oyuncu, kart görmesi durumunda Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında görev alamayacak.



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