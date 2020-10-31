Galatasaray'dan Falcao göndermesi

Galatasaray, kulübün resmi twitter hesabından Falcao'nun gördüğü kırmızı karta göndermede bulundu.
Golcülerinin haksız atıldığına inanan sarı-kırmızılılar, Galatasaray-Ankaragücü maçının anonsunu Falcao fotoğrafı ile verdi ve sahada olmasa bile Cim-Bom'da yerinin bulunduğunu gösterdi.
LUYINDAMA SINIRDA
Bu arada sarı-kırmızılılarda Luyindama, sarı kart ceza sınırında bugünkü maça çıkacak.
Sarı-kırmızılı oyuncu, kart görmesi durumunda Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında görev alamayacak.
Golcülerinin haksız atıldığına inanan sarı-kırmızılılar, Galatasaray-Ankaragücü maçının anonsunu Falcao fotoğrafı ile verdi ve sahada olmasa bile Cim-Bom'da yerinin bulunduğunu gösterdi.
LUYINDAMA SINIRDA
Bu arada sarı-kırmızılılarda Luyindama, sarı kart ceza sınırında bugünkü maça çıkacak.
Sarı-kırmızılı oyuncu, kart görmesi durumunda Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında görev alamayacak.