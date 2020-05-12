Galatasaray'dan Eşref Hamamcıoğlu'na tepki

İŞTE GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

Galatasaray Kulübü, Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun ligin geleceğiyle ilgili görüşlerini kamuoyuyla paylaşmasının ardından açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, Hamamcıoğlu'nun açıklamasının, Galatasaray Kulübü bağlamadığını açıkladı.Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun "TFF'nin '12 Haziran'da ligler seyircisiz oynanacaktır' kararını çok yadırgıyorum. Fikirlerine çok değer verdiğim kulüp üyelerimiz, dostlarımızla konuştuğumda belki ilk 4 sırada yer alan takımlar arasında bir play-off yapmak olabilir. Çünkü puan sıralamasına bakınca şampiyon olma olasılığı olan 4 kulüp var. Bunlar arasında play-off yapılabilir. 12 Haziran'da değil de daha ileriki bir tarihte olabilir. Ligden de düşme kalksın ve seneye de lig 20 takımla oynansın." sözleri üzerine yapılan açıklamada, bu sözlerin Hamamcıoğlu'nun kendi görüşü olduğu ve kulübün fikrini yansıtmadığı belirtildi."Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu'nun görev, yetki ve sorumluluğundaki konular hakkında kulübümüzü temsilen sadece Galatasaray Spor Kulübü Başkanı ve bu konuda yetkilendirilmiş yönetim kurulu üyeleri açıklamalarda bulunabilir.Bunların dışında yapılan açıklama ve görüşler kişilerin şahsi görüşleri olup, kulübümüzü bağlamaz.Bu kapsamda Galatasaray Spor Kulübü adına yetkili ve sorumlu kişiler dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine sunarız.Diğer taraftan, Futbol A Takımımız Türkiye Futbol Federasyonu'nun liglerin oynanması yönünde almış olduğu karar doğrultusunda antrenmanlara devam etmektedir."