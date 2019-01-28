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Galatasaray'dan Emre Mor sürprizi

Transfer döneminin bitmesine birkaç gün kala Galatasaray'dan sürpriz bir Emre Mor atağı geldi.

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray'dan Emre Mor sürprizi
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28 Ocak 2019 16:24
Transfer döneminin bitmesine birkaç gün kala Galatasaray, Emre Mor için yeniden bir hamle yaptı.

Galatasaray, Celta Vigo'da şans bulmakta zorlanan ve kadroda kendine yer bulamayan Emre Mor için resmi teklifte bulundu.

Sarı-kırmızılı takımın, Celta Vigo'ya Emre Mor'u sezon sonuna kadar kiralamak için kiralama teklifinde bulunduğu ortaya çıktı. İki ekip transfer konusunda görüşmeleri sürdürürken, birkaç pürüz kaldığı belirtildi.

Galatasaray'ın Emre Mor'u transfer için yaptığı hamlenin kısa bir süre içerisinde olumlu ya da olumsuz sonuçlanması bekleniyor.

O LİSTEDE EMRE MOR DA VAR!

Bu arada Galatasaray yönetimi, başkan Mustafa Cengiz önderliğinde pazar gecesi deneyimli teknik direktör Fatih Terim ve yardımcılarıyla transfer toplantısı yapmıştı. Toplantıdan paylaşılan fotoğrafta, tahta yazılı isimler arasında Emre Mor'un da yer aldığı ortaya çıkmıştı.



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