Galatasaray'dan Emre Akbaba'ya kısa vade!

Sakatlıklar ile boğuşan Emre Akbaba için yönetimin sözleşme uzatma kararı aldığı belirtiliyor.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Emre Akbaba'ya kısa vade!
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12 Kasım 2020 11:21
Galatasaray'da Alanyaspor'dan transfer edildiği günden bu yana şanssız şekilde sakatlıklar ile boğuşan Emre Akbaba için yönetimin sözleşme uzatma kararı aldığı belirtiliyor.

Edinilen bilgiye göre teknik direktör Fatih Terim'in, 28 yaşındaki on numarayı kadroda görmek istediği ve bu talebini yönetime ilettiği öğrenildi.

Bu arada Milli futbolcunun sözleşmesinin uzun vadeli olmayacağı da gelen haberler arasında yer alıyor.




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