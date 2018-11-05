HÖWEDES HALA ÜMİTLİ

SİNAN OUT, FEGHOULİ IN!

SÖZ TERİM'DE

Bundesliga'ya kötü başlayan Schalke 04'ün yükselişe geçmesi, Galatasaray'ı tedirgin ediyor...Alman ekibi son 4 maçında 7 puan toplayarak orta sıralara yükseldi. Terim, ekibi ile birlikte cd'lerden izlediği Schalke ile ilgili analizini tamamladı. Yarınki maçta rakibin önemli silahı Breel Embolo'ya özel önlem alınması bekleniyor.Kamerun asıllı forvet, İstanbul'daki maçta Konoplyanka ile birlikte defansn arkasına sarkıp, ciddi pozisyonlar üretmişti. Rakibin maçın başında kurmak isteyeceği baskı ise bol pas yapılarak kırılmaya çalışılacak.Lokomotiv Moskova'nın yıldız ismi Höwedes, "Şampiyonlar Ligi'nde şanssız maçlar oynadık. Porto maçı çok önemli. G.Saray maçına iddialı çıkmak istiyorsak Porto'yu yenmeliyiz" dedi.Sağ kanatta nöbet değişimi bekleniyor. Sinan Gümüş'ün yerine yarın büyük olasılıkla Feghouli sahada olacak. Cezayirli, Belhanda ve Rodrigues ile birlikte atakları organize edecek. Terim, formsuz Sinan'ı ise 'hamle oyuncusu' olarak kulübeye çekecek.Teknik direktör Fatih Terim ve bir oyuncu bu akşam basın toplantısı yapacak. Saat 20.00'de Veltins Arena'da gerçekleşacek toplantıda Terim'in hem Schalke 04 maçı hem de olaylı derbiyle ilgili açıklamaları merakla bekleniyor.