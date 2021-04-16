Galatasaray'dan Dudu hamlesi

Galatasaray için Brezilya'dan flaş bir iddia geldi. Universo da Bola'nın haberine göre Sarı- Kırmızılılar, Katar ekibi Al Duhail'de kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Palmeiras'ta olan Dudu ile yakından ilgileniyor.



Haziran ayında Palmeiras'a geri dönecek olan 29 yaşındaki Sambacı her iki kanatta ve orta alanda görev yapıyor.



Piyasa değeri 12 milyon Euro olan Dudu, bu sezon 28 maçta çıkıp 15 gol atıp, 13 asist yaptı.



