Galatasaray'dan Drogba için resmi açıklama

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yerine Didier Drogba'nın takımın başına geçebileceği öne sürülürken konu hakkında resmi açıklama geldi

Haber; Sporx.com
Galatasaray'dan Drogba için resmi açıklama
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26 Ocak 2020 16:11
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yerine Didier Drogba'nın takımın başına geçebileceği iddia edilmişti.

Takvim Gazetesi'nin bugünkü baskısında yer alan habere göre; "Galatasaray Yönetimi'nin Fatih Terim'i istifaya zorlaması sonrası hoca adayını belirledi. Buna göre Sarı-Kırmızılı Yönetim olası Fatih Terim istifası sonrasında takımı Drogba'ya emanet edecek." ifadeleri kullanılmıştı

"BU TİP HABERLERE İTİBAR EDİLMESİN"

Çıkan bu haber üzerine Galatasaray'dan yalanlama geldi. İşte yapılan resmi açıklama;

"Çeşitli medya organlarında, Didier Drogba ve bazı isimlerle teknik görevlendirme için görüşmeler yapıldığı şeklinde asılsız haberler yayınlanmaktadır. Şampiyonluk yürüyüşüne odaklanmış yönetimimizin, teknik heyetimizin, futbolcularımızın ve taraftarlarımızın; tüm Camiamızın konsantrasyonunu bozmaya yönelik bu tip yalan haberlere itibar etmemesini önemle rica ederiz."

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