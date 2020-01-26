Galatasaray'dan Drogba için resmi açıklama

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yerine Didier Drogba'nın takımın başına geçebileceği iddia edilmişti.Takvim Gazetesi'nin bugünkü baskısında yer alan habere göre; "ifadeleri kullanılmıştıÇıkan bu haber üzerine Galatasaray'dan yalanlama geldi. İşte yapılan resmi açıklama;"Çeşitli medya organlarında, Didier Drogba ve bazı isimlerle teknik görevlendirme için görüşmeler yapıldığı şeklinde asılsız haberler yayınlanmaktadır. Şampiyonluk yürüyüşüne odaklanmış yönetimimizin, teknik heyetimizin, futbolcularımızın ve taraftarlarımızın; tüm Camiamızın konsantrasyonunu bozmaya yönelik bu tip yalan haberlere itibar etmemesini önemle rica ederiz."