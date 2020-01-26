Galatasaray'dan Drogba için resmi açıklama

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yerine Didier Drogba'nın takımın başına geçebileceği iddia edilmişti.
Takvim Gazetesi'nin bugünkü baskısında yer alan habere göre; "Galatasaray Yönetimi'nin Fatih Terim'i istifaya zorlaması sonrası hoca adayını belirledi. Buna göre Sarı-Kırmızılı Yönetim olası Fatih Terim istifası sonrasında takımı Drogba'ya emanet edecek." ifadeleri kullanılmıştı
"BU TİP HABERLERE İTİBAR EDİLMESİN"
Çıkan bu haber üzerine Galatasaray'dan yalanlama geldi. İşte yapılan resmi açıklama;
"Çeşitli medya organlarında, Didier Drogba ve bazı isimlerle teknik görevlendirme için görüşmeler yapıldığı şeklinde asılsız haberler yayınlanmaktadır. Şampiyonluk yürüyüşüne odaklanmış yönetimimizin, teknik heyetimizin, futbolcularımızın ve taraftarlarımızın; tüm Camiamızın konsantrasyonunu bozmaya yönelik bu tip yalan haberlere itibar etmemesini önemle rica ederiz."
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Takvim Gazetesi'nin bugünkü baskısında yer alan habere göre; "Galatasaray Yönetimi'nin Fatih Terim'i istifaya zorlaması sonrası hoca adayını belirledi. Buna göre Sarı-Kırmızılı Yönetim olası Fatih Terim istifası sonrasında takımı Drogba'ya emanet edecek." ifadeleri kullanılmıştı
"BU TİP HABERLERE İTİBAR EDİLMESİN"
Çıkan bu haber üzerine Galatasaray'dan yalanlama geldi. İşte yapılan resmi açıklama;
"Çeşitli medya organlarında, Didier Drogba ve bazı isimlerle teknik görevlendirme için görüşmeler yapıldığı şeklinde asılsız haberler yayınlanmaktadır. Şampiyonluk yürüyüşüne odaklanmış yönetimimizin, teknik heyetimizin, futbolcularımızın ve taraftarlarımızın; tüm Camiamızın konsantrasyonunu bozmaya yönelik bu tip yalan haberlere itibar etmemesini önemle rica ederiz."
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın