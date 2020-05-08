Galatasaray'dan Diagne'nin menajerine fiyat bilgisi

Galatasaray, geçtiğimiz sezon 10 milyon avro gibi yüksek bir bonservis bedeli ödeyerek Kasımpaşa'dan Mbaye Diagne'yi renklerine katmıştı. Transfer döneminin bitimine yakın Radamel Falcao alınınca, Senegalli de Brugge'a kiralanmıştı. Sarı-kırmızılıların amacı, Diagne'nin Avrupa'da kendisini göstererek 'piyasa' yapmasıydı. Ancak sarı-kırmızılıların Diagne hesabı tutmadı.Yirmi sekiz yaşındaki yıldız oyuncu Belçika'da kendini gösteremediği gibi, kadro dışı bırakıldı. Formasından uzak kaldığı bu dönemde de piyasa değeri hızla düştü. Önceki piyasa değeri 9 milyon avro olan Diagne'nin güncel piyasa değeri transfermarkt verilerine göre 4,5 milyon avroya kadar geriledi.Sarı-kırmızılılar golcü oyuncusunu bu dönemden önce 10 milyon avronun altına satmama, belki bir sezon daha kiralama düşüncesindeydi. Ancak hem koronavirüs sebebiyle futbol dünyasında oluşan maddi darboğaz hem de Diagne'nin piyasa değerinin düşmesi Aslan'ın planlarını değiştirmesine sebep oldu.Galatasaray yönetimi, daha önce 10 milyon avronun üzerinde bir rakama satmayı hayal ettiği Diagne'nin piyasa değeri hızla eriyince menajerine "6 milyon avro veren alır" bilgisini iletti. Sarı-kırmızılılar Diagne'yi satarak hem az da olsa para kazanacak, hem de oyuncunun 2 milyon 350 bin avro olan yıllık ücretinden kurtulacak.