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Galatasaray'dan dev stoper çıkarması! 2 yıldız birden...

Miranda ya da Denayer... Galatasaray bu iki stoperden birini kadrosuna katmak üzere düğmeye bastı. Denayer'in kiralanması için Manchester City ile masaya oturacak olan Galatasaray, Miranda konusunu ise Inter'le görüşecek, Taffarel de devrede...

Galatasaray'dan dev stoper çıkarması! 2 yıldız birden...
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05 Temmuz 2018 08:49
Şampiyonlar Ligi macerası öncesi elinde Maicon ve Serdar Aziz dışında ilk 11 seviyesinde stoperi kalmayan Galatasaray, bu bölgeye takviye için de düğmeye bastı.

Sarı-Kırmızılılar'ın hedefindeki ilk iki isim; Jason Denayer ve Miranda.

Eski oyuncusu Denayer'i tekrar kiralamak isteyen Galatasaray Yönetimi, İngiltere'ye temsilci göndererek Manchester City ile masaya oturacak. Premier Lig devi, Denayer'i bir kez daha kiralık göndermeye sıcak bakmıyor, ancak bonservisinin de el yakması nedeniyle Galatasaray tekrar kiralama formülünü devreye sokacak. Bu transfer girişiminde Belçikalı savunmacının Aslan'ı çok istemesi, yönetimin elini güçlendiren tek unsur.

Aklını çelmeyi başardı

Miranda konusunda da kaleci antrenörü Taffarel devrede. Brezilya Milli Takımı kampında beraber olduğu 33 yaşındaki savunmacıya Galatasaray hakkındaki her şeyi anlatan tecrübeli hoca, oyuncunun aklını çelmeyi başardı.

Daha önceki açıklamasında, futbolun dinamik olduğunu ve Brezilya'ya geri dönmesinin de seçenekler arasında yer aldığını belirten Miranda konusunda, kulübü Inter'le bir görüşme yapılacak. İtalyan devinin, 1 yıllık sözleşmesi bulunan Miranda'yı satmaya yeşil ışık yakması halinde Galatasaray'ın resmi teklifi sunacağı öğrenildi.

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