Galatasaray'dan De Sanctis için geçmiş olsun mesajı

Galatasaray Kulübü, geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanan eski kalecisi Morgan De Sanctis için sosyal medyadan bir geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'dan De Sanctis için geçmiş olsun mesajı
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06 Ocak 2021 16:02
Galatasaray Kulübü, geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanan eski kalecisi Morgan De Sanctis için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Eski kalecimiz Morgan De Sanctis'in trafik kazası geçirdiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Tedavisi yoğun bakımda devam eden Sanctis'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.

Roma takımının sportif direktörü olan eski İtalyan milli kaleci De Sanctis, 2008-2009 sezonunda Galatasaray forması giymişti.



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