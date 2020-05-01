Galatasaray'a 14 yıl sonra şampiyonluklar getiren altın neslin neferlerinden biriydi. Nam-ı diğer 'Mami' fiziğiyle, tekniğiyle, hırsıyla tam bir süpürücüydü. Hem Galatasaray hem de Milli Takım'a önemli hizmetler veren Muhammet Altıntaş'ın kaza haberi Türkiye'yi şoke etmişti. 29 yaşında Avcılar Ambarlı'da bir kamyona çarpan Muhammet, uzun süre yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdikten sonra yeniden sahalara döndü. Ancak eski gücünü bulamadı ve çok sevdiği futbola veda etti. Muhammet bu dönemden sonra neler yaşadı, gelin kendisinden dinleyelim:"G.Saray'a 4 kere imza attım. Hiçbirinde para konuşmadım. Kaza benim hatamdı. Bir hata yaptım ve cezasını çektim. G.Saray bana o dönemde sahip çıktı. Amerika'ya gönderip ameliyat yaptırdılar. G.Saray bizim kulübümüzdür. Hiçbir sorunumuz olamaz. Ben bazı büyüklerimize kızgınım. İsim vermeye gerek yok. Zaten onlar kendilerini biliyorlar. Onlar, 'Muhammet ne yapıyorsun?' demediler. Kaza yapmadan önce herkes bizim yanımızdaydı. Bir kaza yaptık bir tane insan yanımıza gelmedi. Frankfurt maçında sakatlandığım için Milli Takım'a gidemedim. Kaza sırasında belki de Milli Takım kampında olabilirdim.Ben de futbolu bıraktıktan sonra futbolun içinde kalmayı çok isterdim. Tabii ki benim de Türk futbolunun içinde olmam lazımdı. Ama bu olayı bizim büyüklerimize sormak gerekiyor. Neden bir takım çalıştırmak istemeyeyim. Benim de kara kaşım, gözüm var. Bir takımı çalıştırmak için bir şeyler göstermek lazım. Bize bu yolu bile göstermediler. Bana kimse yol göstermedi. Top oynadığım dönemde herkes benim yanımdaydı. Kazadan sonra kimse yanıma yaklaşmadı. Bir tane insan kazadan sonra, beni silkeleyerek kendime getirmedi. Şu an boştayım. Amatör takımlarda görev aldım. UEFA lisansım var. İnşallah önümüzdeki sezonlarda bir takım çalıştırmak istiyorum."Muhammet Altıntaş, Almanya'da futbola başladıktan sonra 9 yaşında Büyükçekmece'ye geldi. İlk kulübü Süper Amatör'de mücadele eden Eyüp Şafakspor'du. Oradan Giresunspor'a, ardından da Beykoz'a gitti. 20 yaşında 2. Lig ekibi Edirnespor'a imza attı. 1986'da, 22 yaşında Galatasaray'a transfer oldu. Sarı-Kırmızılı forma altında 3 şampiyonluk, 3 Türkiye Kupsı ve 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası yaşadı. 1993 yılında İstanbul Avcılar'da geçirdiği elim trafik kazası sonucu uzun süre yoğun bakımda kaldı. 1 yıl sonra futbola dönmek istese de 1995-96 sezonunda yeşil sahalara veda etti.Mami, disiplinsizlik yapanlara ceza kesmekle görevlidir. Toplantıya 15 dakika geç kalan Alman hocasını de affetmez. 500 markını alır.Muhammet Altıntaş'ta anı çok. En ilginçlerinden biri de hocası Feldkamp'la ilgili: "Feldkamp döneminde Frankfurt maçı oynayacağız. Maç toplantılarına geç kalmak yasaktı. Bir dakika geç kalan olsa bile 500 mark ceza kesiliyordu. Cezaları da ben topluyordum. Bir toplantıya Feldkamp 15 dakika geç kaldı. Ben de kendisini kapıda karşıladım ve toplantıya geç kaldığını söyleyerek 500 mark cezasını ödemesini istedim. Hemen çıkarıp, 500 markı verdi. Ondan sonra 'Biliyor musun ben neden geç geldim? Alman basınına açıklamalarda bulundum. Bana maçın nasıl geçeceğini sordular. Ben de 'İnşallah ilk maçta fark yemeyiz, ikinci maçta Türkiye'de iyi bir seyirci gelir. G.Saray iyi bir hasılat kazanır' dedim.' Amacı bizi motive edip, onları gevşetmekti. Gerçekten bu açıklamalar sonrası çok hırslanmıştık. Almanya'daki maç 0-0 bitti. Burada 1-0 yenerek tur atladık.Muhammet Altıntaş'ın G.Saray kariyerindeki en önemli anı, ilk maçı. O günü şöyle anlatıyor: "Bursa maçını oynayacaktık. Çok sakatlık oldu. Kadro 16 kişiydi. Biz Bursa maçına sakatlıklardan dolayı 15 kişi çıktık. İlk kez kadroya girdim. Kulübede benim dışımda bulunan Adnan ve Halil İbrahim'in de sakatları bulunuyordu. En sağlam oyuncu bendim. 20. dakika civarı Cüneyt Abi'nin kasığında problem oldu. Değiştirilmesi için Derwall'e işaret etti. Derwall, Cüneyt abinin devam etmesini istedi. O sırada Adnan ve Halil İbrahim'e döndü. İkisinin de problemli olduğunu söyledi. Derwall'in beni görmesiyle kafasını çevirmesi bir oldu. Cüneyt Abi devam edemeyeceğini tekrarladı. Sonra ben ısınmadan oyuna girdim. İlk topla buluşmamda iki kişiyi geçtim ve asist yaptım. Maçı 1-0 kazandık. Derwall olmasa ben Galatasaray'da kalamazdım.MUHAMMET ALTINTAŞ: "Ergun Gürsoy ve Galatasaray'ın eski futbolcusu Aydın Güleç benim Galatasaray'a gelmemde etkili olan isimler. Galatasaray'a gelmeden önce Kocaelispor ve Zonguldak beni ısrarla istiyordu. Aydın Güleç beni Ergun Abi'ye söyledi. Ergun Abi de 'Sakın bir yere gitmesin ben onu Galatasaray'a alacağım" dedi. Onların verdikleri paranın 3'te birine Galatasaray'a imza attım."MAMİ: "Prekazi'nin Monaco maçındaki müthiş frikiğinde faul yapılan isim bendim. Prekazi topun başına geçtiğinde 'Ne yapacaksın!' diye sordum. 'Kaleye vuracağım' dedi. Ben de 'Hadi ya! Buradan top kaleye gider mi!' diye tepki gösterdim. Vurdu ve gol oldu. Türk futboluna damga vuran N.Xamax ve Monaco maçlarında bulunmam benim için büyük bir gurur."O ünlü yıldızlar arasında forma şansı bulmak zor işti. Muhammet bu konudaki kararlılığını şöyle ifade ediyor: "Herkes 'Muhammet ne zaman kiralık gidecek' diye bekliyordu. Kimse benim G.Saray'da oynayacağıma inanmıyordu. Ama ben inanıyordum. Kimsenin inanıp inanmadığı önemli değildi. Ben inanıyordum."MUHAMMET ALTINTAŞ: "Bana bu dönemde 1 milyon euroluk bir oyuncu göstersene… Fizik kondisyonu yüksek olan oyuncu sahaya çıkıyor. Herkes futbol oynuyor. Bu kadar basit olmamalı. Bir takımda 7-8 tane yabancı oyuncu oynuyor. Almayın kardeşim bu kadar yabancı oyuncuyu."MUHAMMET ALTINTAŞ: "Futbolcular çok büyük para kazanıyorlar. Hiçbir yerde bu kadar yüksek para kazanma şansları yok. Bu parayı hak eden futbolcu var, hak etmeyen futbolcu var. Milli Takım'ın geneline bakıyorsunuz yurt dışında oynayan oyuncuların çoğunluğu görev yapıyor."