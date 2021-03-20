Galatasaray'dan çok kritik galibiyet!

ING Basketbol Süper Ligi 25. hafta maçında Galatasaray, Bahçeşehir Koleji'ni ağırladı.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma, Galatasaray'ın 101-90'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ligde 8. galibiyetini alan sarı - kırmızılılar, 14. sıraya yükseldi.
Galatasaray'da Jordan Crawford, 23 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma, Galatasaray'ın 101-90'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ligde 8. galibiyetini alan sarı - kırmızılılar, 14. sıraya yükseldi.
Galatasaray'da Jordan Crawford, 23 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.