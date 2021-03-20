Galatasaray'dan çok kritik galibiyet!

ING Basketbol Süper Ligi 25. hafta mücadelesinde Galatasaray, Bahçeşehir Koleji ile karşı karşıya geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'dan çok kritik galibiyet!
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20 Mart 2021 19:48
ING Basketbol Süper Ligi 25. hafta maçında Galatasaray, Bahçeşehir Koleji'ni ağırladı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma, Galatasaray'ın 101-90'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ligde 8. galibiyetini alan sarı - kırmızılılar, 14. sıraya yükseldi.

Galatasaray'da Jordan Crawford, 23 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.



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