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Galatasaray'dan Carole'ü istiyorlar

Galatasaray'ın Fransız sol beki Lionel Carole için eski takımı Troyes'un devreye girdiğini öne sürdü.

Galatasaray'dan Carole'ü istiyorlar
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02 Ağustos 2018 06:55
Galatasaray'ın Fransız sol beki Lionel Carole hakkında ilginç iddia... Fransız basını, 27 yaşındaki futbolcunun eski takımı Troyes'un, transfer için devreye girdiğini öne sürdü.

Kulübün, Carole için bonservis bedeli ödemek istemediği, yıllık ücret limitini de bir hayli düşük tutacağı belirtiliyor.

Sarı-Kırmızılılar da hazırlık kampında kötü bir performans ortaya koyan Carole ile yolları ayırarak yabancı kontenjanında yer açmak istiyor.

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