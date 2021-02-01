Galatasaray'dan Boluspor'a transfer: Emin Bayram

Galatasaray, Emin Bayram'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak TFF 1.Lig takımlarından Boluspor'a gönderdi.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray'dan Boluspor'a transfer: Emin Bayram
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01 Şubat 2021 16:10
Galatasaray'ın genç savunma oyuncusu Emin Bayram, TFF 1. L ig ekiplerinden Boluspor'a kiralandı.

Bu sezon Süper Lig'de 2 maçta 22 dakika şans bulabilen 17 yaşındaki futbolcu, Boluspor'da maç tecrübesi kazanacak

Emin Bayram geçen sezon Ankaragücü maçında ilk 11'de kaptan olarak sahaya çıkmış ve 4 mücadelede görev yapmıştı.

Galatasaray'da bu sezon Ali Yavuz Kol Denizlispor'a, Jesse Sekidika Konyaspor'a Atalay Babacan Adanaspor'a, Yunus Akgün ise Adana Demirspor'a kiralanmıştı





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