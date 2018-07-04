Galatasaray'dan bir KAP daha geliyor

Galatasaray, Trezeguet transferinde adım adım mutlu sona yaklaşıyor. Trezeguet'nin menajerliğini yapan ağabeyi ile iki hafta önce görüşüp prensipte anlaşan sarı-kırmızılılar, dün de tatilini yarıda keserek Kahire'den İstanbul'a gelen oyuncu ile pazarlık masasına oturdu.Sarı-kırmızılı kulübün hafta içinde bu transferi Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirmesi bekleniyor.Cimbom, Trezeguet için yüzde 18 KDV ile birlikte Kasımpaşa Kulübü'ne 5.9 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Mısırlı orta saha da sezon başına yaklaşık 2 milyon Euro'dan 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Öte yandan Trezeguet, İtalyan kulübü İnter'e transfer olacağı iddialarına şu yanıtı verdi: "Ben İnter'e gideceğimi değil, teklif aldığımı söyledim. Hedefim Şampiyonlar Ligi, bu yüzden tercihim Galatasaray."Transferde eksi bütçeye düşmemesi gereken Galatasaray'ın satışından en çok gelir beklediği Garry Rodrigues'e gelen 9-10 milyon Euro'luk teklifler yetersiz bulundu. Yönetim ve teknik heyet özellikle Nagatomo ile sağladığı uyum ile kariyerinin en iyi dönemini geçiren 27 yaşındaki oyuncunun bu rakamlara satılırsa yerinin dolmayacağı fikrinde. Bu nedenle 15-20 milyon Euro arası bir teklif gelmememesi halinde Rodrigues takımda kalacak.Son olarak S.Moskova'nın 9 milyon Euro önerdiği Rodrigues geçen sezon ligde 9 gol-10 asistle oynadı.Günlerdir çift idman yapan Galatasaray'da tempo düştü ve sarıkırmızılı takım dünü tek antrenmanla tamamladı. Cimbom'da Dünya Kupası'nda mücadele eden Belhanda İsviçre kampı başladıktan sonra takıma katılacak. Nagatomo ve Muslera ise 15 gün izin yapacak.