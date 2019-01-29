Galatasaray'dan bir atak da Trezeguet için...

Mbaye Diagne'nin transferini sonlandırmak için Kasımpaşa yönetimi ile masaya oturan Galatasaray, Fatih Terim'in sezon başındaki gözdesi Trezeguet için de fiyat sordu
BiP Spor'un haberine göre, Trezeguet'in bonservis durumunu da öğrenmek isteyen Galatasaray yönetimi, Kasımpaşa'nın 10 milyon euronun üzerindeki talebi sonrasında hemen geri adım attı.
Garry Rodrigues'in Al İttihad'a gitmesi sonrasında bu bölgeye de takviye yapmayı düşünen Galatasaray'ın takas seçeneklerini de masaya koyduğu ifade edildi.
Bu sezon Süper Lig'de 19 maça çıkan 24 yalşındaki kanat oyuncusu, 5 gol, 5 asistlik performans sergileyerek takımının yükselişinde önemli pay sahiplerinden biri olmuştu
Kasımpaşa teknik direktörü Mustafa Denizli geçtiğimiz günlerde Sabah Gazetesi'ne verdiği röportajda 11 milyon euroluk teklif aldıklarını şöyle açıklamıştı
"TREZEGUET İÇİN 11 MİLYON EURO'YU REDDETTİK"
"Oyuncularımıza da ciddi teklifler oldu. Trezeguet'ye 11 milyon Euro'luk bir teklif vardı, kabul etmedik. Gerçekten önemli bir meblağ. Hedefine ulaşmak, yoluna devam etmek istiyorsan o ayarda oyuncu alman lazım. Alternatif olarak Tobias Heintz'ı aldık 1 milyon Euro'ya..."
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
BiP Spor'un haberine göre, Trezeguet'in bonservis durumunu da öğrenmek isteyen Galatasaray yönetimi, Kasımpaşa'nın 10 milyon euronun üzerindeki talebi sonrasında hemen geri adım attı.
Garry Rodrigues'in Al İttihad'a gitmesi sonrasında bu bölgeye de takviye yapmayı düşünen Galatasaray'ın takas seçeneklerini de masaya koyduğu ifade edildi.
Bu sezon Süper Lig'de 19 maça çıkan 24 yalşındaki kanat oyuncusu, 5 gol, 5 asistlik performans sergileyerek takımının yükselişinde önemli pay sahiplerinden biri olmuştu
Kasımpaşa teknik direktörü Mustafa Denizli geçtiğimiz günlerde Sabah Gazetesi'ne verdiği röportajda 11 milyon euroluk teklif aldıklarını şöyle açıklamıştı
"TREZEGUET İÇİN 11 MİLYON EURO'YU REDDETTİK"
"Oyuncularımıza da ciddi teklifler oldu. Trezeguet'ye 11 milyon Euro'luk bir teklif vardı, kabul etmedik. Gerçekten önemli bir meblağ. Hedefine ulaşmak, yoluna devam etmek istiyorsan o ayarda oyuncu alman lazım. Alternatif olarak Tobias Heintz'ı aldık 1 milyon Euro'ya..."
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın