Galatasaray'dan bir atak da Trezeguet için...





Mbaye Diagne'nin transferini sonlandırmak için Kasımpaşa yönetimi ile masaya oturan Galatasaray, Fatih Terim'in sezon başındaki gözdesi Trezeguet için de fiyat sorduBiP Spor'un haberine göre, Trezeguet'in bonservis durumunu da öğrenmek isteyen Galatasaray yönetimi, Kasımpaşa'nın 10 milyon euronun üzerindeki talebi sonrasında hemen geri adım attı.Garry Rodrigues'in Al İttihad'a gitmesi sonrasında bu bölgeye de takviye yapmayı düşünen Galatasaray'ın takas seçeneklerini de masaya koyduğu ifade edildi.Bu sezon Süper Lig'de 19 maça çıkan 24 yalşındaki kanat oyuncusu, 5 gol, 5 asistlik performans sergileyerek takımının yükselişinde önemli pay sahiplerinden biri olmuştuKasımpaşa teknik direktörü Mustafa Denizli geçtiğimiz günlerde Sabah Gazetesi'ne verdiği röportajda 11 milyon euroluk teklif aldıklarını şöyle açıklamıştı