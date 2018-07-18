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Galatasaray'dan Beşiktaş'a doğru!

Tahincioğlu Basketbol Ligi takımlarından Beşiktaş Sompo Japan'da başantrenörlük konusunda sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

Kaynak: Star
Galatasaray'dan Beşiktaş'a doğru!
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18 Temmuz 2018 10:43
Geçtiğimiz sezon Galatasaray Erkek Basketbol takımının başına olan tecrübeli koç Oktay Mahmuti'nin ismi Beşiktaş ile geçiyor...

Başantrenör Ufuk Sarıca ile yolları ayıran ancak henüz bunu resmileştirmeyen Beşiktaş Sompo Japan Basketbol Takımı'nda yeni hoca için iki isim gündemde. 
 
Bunlar Oktay Mahmuti ile Burak Bıyıktay. Oktay Mahmuti fazla transfer bütçesi talep ederse Siyah-Beyazlılar'ın Fikret Orman'a yakın Bıyıktay ile anlaşması bekleniyor.

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