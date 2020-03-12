Galatasaray'dan Beşiktaş derbisi için koronavirüs önlem talebi

Galatasaray Yönetimi, Beşiktaş derbisi öncesinde harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, koronavirüs salgını nedeniyle pazar günü oynanacak Beşiktaş derbisi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başvuruda bulunarak Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda dezenfekte işlemi yapılmasını istedi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı;"Galatasaray Spor Kulübü'nün talebi üzerine bu pazar günü oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin tüm kapalı alanları, cumartesi günü İBB Hijyen ekiplerince dezenfekte edilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."