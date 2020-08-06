Galatasaray'dan Belhanda'ya flaş ceza!

Galatasaray, 23 Şubat'ta oynanan Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Faslı orta saha Younes Belhanda'ya 150 bin euro para cezası verdi.

, Fotoğraf; AA
Galatasaray'dan Belhanda'ya flaş ceza!
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06 Ağustos 2020 01:48
Galatasaray'da inişli çıkışlı performansı nedeniyle takımdan gönderilmesi plananan Younes Belhanda için sarı-kırmızılı yönetimden flaş bir hamle geldi.

Belhanda'ya yakınlığıyla bilinen gazete Manu Lonjon'un haberine göre; Şubat ayında oynanan Fenerbahçe derbisinin 84. dakikasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Belhanda'ya 150 bin euro para cezası kesildi.

23 Şubat'ta Fenerbahçe ile Galatasaray Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelmiş, mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 3-1'lik skorla kazanmıştı.

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