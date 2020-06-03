Galatasaray'dan basketbolda yüzde 30 küçülme!

HERKESE TEBLİĞ EDİLDİ

Tüm kulüpler gibi coronavirüs salgını nedeniyle ekonomik olarak büyük darbe yiyen Galatasaray'da küçülme resmen başladı.Sarı-Kırmızılı yönetim tüm futbolcular ve teknik ekibin maaşlarında yüzde 15 indirime gitme kararı aldı. Ayrıca basketbol şubesinin yeni sezon bütçesinde de yüzde 30 azalma yaşanacak.Yönetim kulüpte görev yapan tüm personelin maaşında ise yüzde 15 kesinti yapılacağını tebliğ etti. Galatasaray yönetiminin futbolda yeni sezonun bütçesinde de önemli bir tasarruf hedefinde olduğu, bu nedenle yüksek maaşlı isimlerin gözden çıkarılabileceği gelen bilgiler arasında.