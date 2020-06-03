Galatasaray'dan basketbolda yüzde 30 küçülme!

Galatasaray yönetimi Coronavirüs salgını nedeniyle flaş kararlar aldı. Futbol takımında tüm maaşlar %15 indirilirken, basketbolun bütçesinde %30 küçülmeye gidilecek. Kulüpteki tüm personele de %15 kesinti yapılacak.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Galatasaray'dan basketbolda yüzde 30 küçülme!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Haziran 2020 09:36
Tüm kulüpler gibi coronavirüs salgını nedeniyle ekonomik olarak büyük darbe yiyen Galatasaray'da küçülme resmen başladı.

Sarı-Kırmızılı yönetim tüm futbolcular ve teknik ekibin maaşlarında yüzde 15 indirime gitme kararı aldı. Ayrıca basketbol şubesinin yeni sezon bütçesinde de yüzde 30 azalma yaşanacak.

HERKESE TEBLİĞ EDİLDİ

Yönetim kulüpte görev yapan tüm personelin maaşında ise yüzde 15 kesinti yapılacağını tebliğ etti. Galatasaray yönetiminin futbolda yeni sezonun bütçesinde de önemli bir tasarruf hedefinde olduğu, bu nedenle yüksek maaşlı isimlerin gözden çıkarılabileceği gelen bilgiler arasında.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için