Galatasaray'dan Başakşehir'e üstünlük

Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Süper Lig'de salı günü 26. kez karşı karşıya gelecek.



Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette, geride kalan 25 maçtan 12'sini Galatasaray , 7'sini Medipol Başakşehir kazandı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı.



Galatasaray 'ın 40 golüne, Medipol Başakşehir 35 golle cevap verdi.



İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan müsabakayı Galatasaray , 2-0'lık skorla kazandı.



Galatasaray 'ın sahasındaki maçlar



Galatasaray , ligde daha önce Medipol Başakşehir'i 12 kez konuk etti.



Sarı-kırmızılı takım, bu maçların 6'sını kazanırken, 4'ünde berabere kaldı ve 2'sinde mağlup oldu.



Sahasındaki müsabakalarda 24 gol atan Galatasaray , kalesinde 13 gol gördü.







